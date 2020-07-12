ТБ Твёройри — Рунавик (12.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 17:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Рунавик» — «ТБ Твёройри» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ТБ Твёройри»).

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