Суонси — Лидс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

Составы команд:
«Суонси»: Marc Guehi, Джей Фултон, Мэтт Граймз, Риан Брустер, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Кайл Нотон, Фредди Вудман, Конор Галлахер, Ben Cabango.
«Лидс»: Иллан Меслье, Luke Ayling, Бен Уайт, Лиам Купер, Патрик Бэмфорд, Tyler Roberts, Стюарт Даллас, Элдер Кошта, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих.
Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Суонси» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лидс» со счетом 0:1. 0