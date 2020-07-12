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    «Суонси» — «Лидс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Суонси — Лидс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Суонси
    В 15:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Суонси» — «Лидс».

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    Составы команд:

    «Суонси»: Marc Guehi, Джей Фултон, Мэтт Граймз, Риан Брустер, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Кайл Нотон, Фредди Вудман, Конор Галлахер, Ben Cabango.

    «Лидс»: Иллан Меслье, Luke Ayling, Бен Уайт, Лиам Купер, Патрик Бэмфорд, Tyler Roberts, Стюарт Даллас, Элдер Кошта, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих.

    Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Суонси» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лидс» со счетом 0:1. 0

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