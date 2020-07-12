Сток Сити — Бирмингем Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

Составы команд:
«Сток Сити»: Дэнни Батт, Сэм Воукс, Джеймс Макклин, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Адам Дэвис, Сэм Клукас, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Тайриз Кэмбелл.
«Бирмингем Сити»: Ли Кэмп, Уэс Хардинг, Марк Робертс, Максим Колен, Лукас Юткевич, Харли Дин, Гари Гарднер, Jude Bellingham, Иван Шуньич, Скотт Хоган, Nico Gordon.
Предыдущий матч соперников: «Бирмингем Сити» — «Сток Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бирмингем Сити» со счетом 2:3. 0