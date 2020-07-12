ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Артуро ВидальМесси установил очередной рекорд. Но борьба за титул практически проиграна
  • 20:54
    • «Тоттенхэм» вырвал волевую победу в дерби с «Арсеналом»
  • 20:42
    • «Рубин» спасся от поражения в матче с ЦСКА
  • 20:31
    • Два пенальти принесли «Динамо» победу над «Крыльями»
  • 18:35
    • Гол Фарфана спас «Локо» от поражения в матче с «Уфой»
  • 21:59
    • Карпин: Нет предела человеческой мерзости!
    Все новости спорта

    Слуцкий: Задача была остаться в РПЛ, «Рубин» ее выполнил

    Футбол Рубин ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после ничьей с ЦСКА (1:1) в 28-м туре РПЛ.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Первый тайм не очень получился. Не могли правильно расставиться при игре в нападении и выйти из обороны.

    После перерыва было уже лучше, хотя пропустили гол при курьезных обстоятельствах.

    Абильгорд в этот момент уже покинул поле из-за травмы, Тарасов не успел выйти вместо него, Сантос тоже лежал на газоне, поэтому провисла центральная зона. Хорошо, что не бросили весла и смогли отыграться.

    Не стал праздновать гол? Для тренеров тема прошлого не так актуальна, как для игроков. Но такая была моя внутренняя оценка ситуации в тот момент.

    Мы хорошо провели этот отрезок после паузы и по качеству игры, и по результату. Задача была остаться в РПЛ, мы ее выполнили.

    Теперь постараемся подняться как можно выше. Это важно, учитывая, что межсезонье короткое, и тем самым можно заложить необходимый фундамент на будущее», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
  • 10/07/2020 в 02:17
    •
  • Прогноз
  • «Гранада» — «Реал»
  • 1.85
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» доставит проблем «Краснодару»
  • «Краснодар» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сохранит ли «Лестер» место в Лиге чемпионов?
  • «Борнмут» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Позволит ли «Реал» подобраться «Барселоне» ближе?
  • «Гранада» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.77
  • Экспресс дня 13 июля
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры