Слуцкий: Задача была остаться в РПЛ, «Рубин» ее выполнил

Главный тренер «Рубина»поделился впечатлениями после ничьей с(1:1) в 28-м туре РПЛ.

«Первый тайм не очень получился. Не могли правильно расставиться при игре в нападении и выйти из обороны.

После перерыва было уже лучше, хотя пропустили гол при курьезных обстоятельствах.

Абильгорд в этот момент уже покинул поле из-за травмы, Тарасов не успел выйти вместо него, Сантос тоже лежал на газоне, поэтому провисла центральная зона. Хорошо, что не бросили весла и смогли отыграться.

Не стал праздновать гол? Для тренеров тема прошлого не так актуальна, как для игроков. Но такая была моя внутренняя оценка ситуации в тот момент.

Мы хорошо провели этот отрезок после паузы и по качеству игры, и по результату. Задача была остаться в РПЛ, мы ее выполнили.

Теперь постараемся подняться как можно выше. Это важно, учитывая, что межсезонье короткое, и тем самым можно заложить необходимый фундамент на будущее», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0