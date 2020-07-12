Леванте — Атлетик (12.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 18:00 в Примере начнётся матч

В турнирной таблице «Леванте» занимает 12 место с 43 очками, «Атлетик» — 10 место с 48 очками.

Последний матч между собой: «Атлетик» — «Леванте» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Атлетик»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леванте» — «Атлетик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0