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    Погребняк выйдет в стартовом составе «Урала» на матч с «Краснодаром»

    «Краснодар» — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Определились стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на своем поле сыграет с «Уралом».

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайю, Рамирес, Петров, Олссон, Газинский, Фернандеш, Уткин, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Фиолусон, Жигулев, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

    «Урал»: Полетаев, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Бавин, Бикфалви, Калинин, Аугустыняк, Кухарчик, Эль-Кабир, Погребняк.

    Запасные: Годзюр, Маин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Егорычев, Панюков.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.45, на успех «Урала» — 9.00, на ничью — 5.10. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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