«Краснодар» — «Урал»: составы, прогноз, коэффициенты

Определились стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ, в которомна своем поле сыграет с

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайю, Рамирес, Петров, Олссон, Газинский, Фернандеш, Уткин, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Фиолусон, Жигулев, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

«Урал»: Полетаев, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Бавин, Бикфалви, Калинин, Аугустыняк, Кухарчик, Эль-Кабир, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Маин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Егорычев, Панюков.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.45, на успех «Урала» — 9.00, на ничью — 5.10. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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