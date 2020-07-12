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    Гончаренко: Было достаточно подходов, но не хватало то последнего паса, до удара

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после ничьей с «Рубином» (1:1) в 28-м туре РПЛ.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Футбол состоит из таких моментов — забиваешь ты или нет. Не хватило энергии сегодня.

    Было достаточно подходов, но не хватало то последнего паса, то удара, то сам удар получался несильный.

    Хотелось бы, чтобы играли немного выше и тогда "Рубин" мог бы играть только длинными передачами. Не следовала садиться так низко, потому что пошли передачи в нашу штрафную.

    Наша цель — следующий матч. Нужно подготовить команду и хорошо сыграть с "Локомотивом".

    Из-за дисквалификации игру пропустит Сигурдссон. У нас в каждом матче выпадают один или несколько игроков. Мы компенсируем потери. Готовы играть Дзагоев и Шкурин», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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