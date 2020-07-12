Гончаренко: Было достаточно подходов, но не хватало то последнего паса, до удара

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после ничьей с(1:1) в 28-м туре РПЛ.

«Футбол состоит из таких моментов — забиваешь ты или нет. Не хватило энергии сегодня.

Было достаточно подходов, но не хватало то последнего паса, то удара, то сам удар получался несильный.

Хотелось бы, чтобы играли немного выше и тогда "Рубин" мог бы играть только длинными передачами. Не следовала садиться так низко, потому что пошли передачи в нашу штрафную.

Наша цель — следующий матч. Нужно подготовить команду и хорошо сыграть с "Локомотивом".

Из-за дисквалификации игру пропустит Сигурдссон. У нас в каждом матче выпадают один или несколько игроков. Мы компенсируем потери. Готовы играть Дзагоев и Шкурин», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0