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    Фуглафьердур — Скала Итроттарфелаг: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Фуглафьердур — Скала Итроттарфелаг (12.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Фарерских островов
    В 17:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч «Фуглафьердур» — «Скала Итроттарфелаг».

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    Последний матч между собой: «Скала Итроттарфелаг» — «Фуглафьердур» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фуглафьердур»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Фуглафьердур» — «Скала Итроттарфелаг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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