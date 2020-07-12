Борнмут — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

Составы команд:
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Натан Аке, Jack Stacey, Диего Рико, Lloyd Kelly, Дэн Гослинг, Хефферсон Лерма, Arnaut Danjuma, Дэвид Брукс, Доминик Соланке, Каллум Уилсон.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Кристиан Фукс, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес, Вильфред Ндиди, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Борнмут» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лестер» со счетом 1:2. 0