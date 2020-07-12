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    «Борнмут» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

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    В 21:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Борнмут» — «Лестер».

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    Составы команд:

    «Борнмут»: Арон Ремсдейл, Натан Аке, Jack Stacey, Диего Рико, Lloyd Kelly, Дэн Гослинг, Хефферсон Лерма, Arnaut Danjuma, Дэвид Брукс, Доминик Соланке, Каллум Уилсон.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Кристиан Фукс, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес, Вильфред Ндиди, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.

    Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Борнмут» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лестер» со счетом 1:2. 0

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