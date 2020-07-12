ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Артуро ВидальМесси установил очередной рекорд. Но борьба за титул практически проиграна
  • 14:24
    • У нескольких игроков «Уфы» возможен коронавирус
  • 16:03
    • «Вулверхэмптон» «всухую» обыграл «Эвертон»
  • 15:39
    • Известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 28 тура РПЛ
  • 12:51
    • Джеррард может возглавить английский клуб
  • 09:17
    • Усман победил Масвидаля и защитил пояс UFC
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Астон Вилла — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Кристал Пэлас Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 16:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».

  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Составы команд:

    «Астон Вилла»: Пепе Рейна, Нил Тейлор, Эзри Конса, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Трезеге, пМбвана Алли Самата.

    «Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Мамаду Сако, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 2:3. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Челси» не выиграет АПЛ с такой обороной
  • 03:36
    •
  • Прогноз
  • «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
  • 3.40
  • Сегодня в 16:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отстоит ли команда Евсеева свои ворота на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Лишит ли «Рубин» ЦСКА третьей позиции?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Лондонское дерби запомнится интенсивной игрой
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Фиорентина — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры