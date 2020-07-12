Астон Вилла — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Пепе Рейна, Нил Тейлор, Эзри Конса, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Трезеге, пМбвана Алли Самата.
«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Мамаду Сако, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 2:3. 0