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    «Уотфорд» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

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    В 14:30 в АПЛ начнётся матч «Уотфорд» — «Ньюкасл».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Дэнни Уэлбек, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Этьен Капу, Трой Дини.

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Дэнни Роуз, Fabian Schaer, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон, Dwight Gayle.

    Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Уотфорд» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 4:1. 0

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