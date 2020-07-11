Уотфорд — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Дэнни Уэлбек, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Этьен Капу, Трой Дини.
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Дэнни Роуз, Fabian Schaer, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон, Dwight Gayle.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Уотфорд» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 4:1. 0