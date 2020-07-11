Шеффилд Юнайтед — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Jack O'Connell, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Виллиан, Кристиан Пулишич.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:2. 0