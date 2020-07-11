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    «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Шеффилд Юнайтед — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

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    В 19:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси».

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    Составы команд:

    «Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Jack O'Connell, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик.

    «Челси»: Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Виллиан, Кристиан Пулишич.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:2. 0

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