Семак: Буду рад увидеть Тедеско во время полуфинала Кубка России

Главный тренер петербургского «Зенита»заявил, что будет рад увидеть рулевого московского «Спартака»во время полуфинального матча Кубка России по футболу.

«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июня. Ранее Тедеско был дисквалифицирован на три матча РПЛ по итогам встречи 27-го тура с московским «Локомотивом» (1:1).

Из-за дисквалификации Тедеско не сможет присутствовать на скамейке запасных «Спартака» во всех оставшихся матчах нынешнего сезона РПЛ, но на Кубок России она не распространяется.

«Не имею никакого отношения к дисквалификации Доменико Тедеско. Мы с ним давно знакомы.

Буду рад встретить его во время полуфинала Кубка России. Его дисквалификация — не моя зона ответственности», — цитирует Семака «Р-Спорт». 0