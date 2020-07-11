Семак: Буду рад увидеть Тедеско во время полуфинала Кубка России

«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июня. Ранее Тедеско был дисквалифицирован на три матча РПЛ по итогам встречи 27-го тура с московским «Локомотивом» (1:1).
Из-за дисквалификации Тедеско не сможет присутствовать на скамейке запасных «Спартака» во всех оставшихся матчах нынешнего сезона РПЛ, но на Кубок России она не распространяется.
«Не имею никакого отношения к дисквалификации Доменико Тедеско. Мы с ним давно знакомы.
Буду рад встретить его во время полуфинала Кубка России. Его дисквалификация — не моя зона ответственности», — цитирует Семака «Р-Спорт». 0