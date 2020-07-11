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    Семак: Буду рад увидеть Тедеско во время полуфинала Кубка России

    Футбол Зенит Спартак Кубок России Футбол России
    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что будет рад увидеть рулевого московского «Спартака» Доменико Тедеско во время полуфинального матча Кубка России по футболу.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июня. Ранее Тедеско был дисквалифицирован на три матча РПЛ по итогам встречи 27-го тура с московским «Локомотивом» (1:1).

    Из-за дисквалификации Тедеско не сможет присутствовать на скамейке запасных «Спартака» во всех оставшихся матчах нынешнего сезона РПЛ, но на Кубок России она не распространяется.

    «Не имею никакого отношения к дисквалификации Доменико Тедеско. Мы с ним давно знакомы.

    Буду рад встретить его во время полуфинала Кубка России. Его дисквалификация — не моя зона ответственности», — цитирует Семака «Р-Спорт». 0

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