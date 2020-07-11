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    «Престон Норт Энд» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Престон Норт Энд — Ноттингем Форест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Престон Норт Энд» — «Ноттингем Форест».

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    Составы команд:

    «Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Бен Дэвис, Joe Rafferty, Эндрю Хьюз, Патрик Бауэр, Бен Пирсон, Дэниел Джонсон, Шон Магуайр, Скотт Синклейр, Брэд Поттс, Джейден Стокли.

    «Ноттингем Форест»: Брис Самба, Юри Рибейру, Джо Уорролл, Карл Дженкинсон, Майкл Доусон, Бен Уотсон, Самба Соу, Ryan Yates, Льюис Граббан, Нуну Да Кошта, Сэмми Амеоби.

    Предыдущий матч соперников: «Ноттингем Форест» — «Престон Норт Энд» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. 0

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