Престон Норт Энд — Ноттингем Форест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Бен Дэвис, Joe Rafferty, Эндрю Хьюз, Патрик Бауэр, Бен Пирсон, Дэниел Джонсон, Шон Магуайр, Скотт Синклейр, Брэд Поттс, Джейден Стокли.
«Ноттингем Форест»: Брис Самба, Юри Рибейру, Джо Уорролл, Карл Дженкинсон, Майкл Доусон, Бен Уотсон, Самба Соу, Ryan Yates, Льюис Граббан, Нуну Да Кошта, Сэмми Амеоби.
Предыдущий матч соперников: «Ноттингем Форест» — «Престон Норт Энд» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. 0