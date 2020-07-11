Осасуна — Сельта (11.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 18:00 в Примере начнётся матч

В турнирной таблице «Осасуна» занимает 11 место с 45 очками, «Сельта» — 16 место с 36 очками.

Последний матч между собой: «Сельта» — «Осасуна» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Осасуна»).

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