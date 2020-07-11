ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симеоне способен выиграть Лигу чемпионов«Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов
  • 12:41
    • Майгуров избран главой Союза биатлонистов России
  • 11:38
    • Конте мог возглавить «Спартак»
  • 10:47
    • «Зенит» сделал предложение по полузащитнику «Кайсериспора»
  • 09:35
    • Официально: PES 2021 станет обновлением PES 2020
  • 08:09
    • НХЛ и профсоюз утвердили новое трудовое соглашение и рестарт сезона 1 августа
    Все новости спорта

    «Норвич Сити» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Норвич Сити — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Норвич Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 14:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Норвич Сити» — «Вест Хэм».

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    Составы команд:

    «Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Марио Вранчич, Онель Эрнандес, Эмилиано Буэндия, Марко Штайперман, Александер Тетти, Теэму Пукки.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Марк Ноубл, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Норвич Сити» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 0:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Юбилей Моуринью, драка и автогол. «Шпоры» возродили еврокубковые амбиции
  • 07/07/2020 в 12:05
    •
  • Прогноз
  • «Уотфорд» — «Ньюкасл»
  • 1.90
  • Сегодня в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра двух забивных команд будет результативной
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Огорчит ли Кокорин «Спартак» на «Фиште»?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Барселона» во второй раз подряд разгромить «Вальядолид»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры