Норвич Сити — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Марио Вранчич, Онель Эрнандес, Эмилиано Буэндия, Марко Штайперман, Александер Тетти, Теэму Пукки.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Марк Ноубл, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Норвич Сити» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 0:1. 0