Мидлсбро — Бристоль Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Мидлсбро»: George Friend, Райан Шоттон, Dael Fry, Бритт Ассомбалонга, Эшли Флетчер, Джонатан Хаусон, Патрик Макнейр, Марвин Джонсон, Джордж Сэвилл, Djed Spence, Dejan Stojanovic.
«Бристоль Сити»: Даниел Бентли, Джек Хант, Jay Dasilva, Натан Бейкер, Korey Smith, Фамара Дьедиу, Андреас Вайман, Джейми Патерсон, Наки Уэллс, Томаш Калас, Филип Бенкович.
Предыдущий матч соперников: «Бристоль Сити» — «Мидлсбро» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 1:0. 0