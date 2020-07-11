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    Мидлсбро — Бристоль Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Мидлсбро — Бристоль Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Мидлсбро
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Мидлсбро» — «Бристоль Сити».

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    Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Мидлсбро» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Мидлсбро» — «Бристоль Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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