Ливерпуль — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Neco Williams, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Curtis Jones, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.
«Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эрик Питерс, Крис Вуд, Ник Поуп.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Ливерпуль» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 2:1. 0