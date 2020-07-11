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    «Ливерпуль» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ливерпуль — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

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    В 17:00 в АПЛ начнётся матч «Ливерпуль» — «Бёрнли».

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    Составы команд:

    «Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Neco Williams, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Curtis Jones, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.

    «Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эрик Питерс, Крис Вуд, Ник Поуп.

    Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Ливерпуль» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 2:1. 0

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