Блэкберн Роверс — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Tosin Adarabioyo, Дарра Ленихен, Joe Rankin-Costello, Брэдли Джонсон, Стюарт Даунинг, Льюис Трэвис, Адам Армстронг, Дэнни Грэм, Dominic Samuel.
«Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Филип Кровинович, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Камил Гросицки, Ромен Сойерс, Чарльз Остин.
Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Блэкберн Роверс» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0