ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема в матче с «Алавесом»Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом»
  • 12:41
    • Майгуров избран главой Союза биатлонистов России
  • 16:39
    • «Норвич» разгромно проиграл «Вест Хэму» и вылетел из АПЛ
  • 16:29
    • Известный итальянский тренер возглавил сборную Азербайджана
  • 16:14
    • «Фенербахче» заинтересован в подписании Дзюбы — СМИ
  • 15:08
    • «Арсенал» и «Тамбов» объявили стартовые составы
    Все новости спорта

    «Блэкберн Роверс» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Блэкберн Роверс — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Блэкберн Вест Бромвич
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Блэкберн Роверс» — «Вест Бромвич».

  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Составы команд:

    «Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Tosin Adarabioyo, Дарра Ленихен, Joe Rankin-Costello, Брэдли Джонсон, Стюарт Даунинг, Льюис Трэвис, Адам Армстронг, Дэнни Грэм, Dominic Samuel.

    «Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Филип Кровинович, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Камил Гросицки, Ромен Сойерс, Чарльз Остин.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Блэкберн Роверс» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов
  • 04:20
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Бернли»
  • 1.59
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра двух забивных команд будет результативной
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Огорчит ли Кокорин «Спартак» на «Фиште»?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Барселона» во второй раз подряд разгромить «Вальядолид»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры