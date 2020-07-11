Барнсли — Уиган. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Барнсли»: Jordan Williams, Мадс Андерсен, Jacob Brown, Кали Вудроу, Jack Walton, Kilian Ludewig, Марсель Рицмайер, Михаэль Золльбауэр, Каллум Стайлз, Алекс Мовотт, Elliot Simoes.
«Уиган»: Дэвид Маршалл, Нейтан Бёрн, Энтони Робинсон, Sam Morsy, Дэниэл Фокс, Джамал Лоу, Киффер Мур, Джозеф Уильямс, Седрик Кипре, Киран Довелл, Кол Нейсмит.
Предыдущий матч соперников: «Уиган» — «Барнсли» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уиган» со счетом 0:1. 0