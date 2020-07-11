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    Атлетико — Бетис: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Атлетико — Бетис (11.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 23:00 в Примере начнётся матч «Атлетико» — «Бетис».

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    Последний матч между собой: «Бетис» — «Атлетико» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Атлетико»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «Бетис». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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