«Ахмат» — «Зенит»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 28-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 11 июля.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильи, Бериш, Раванелли, Митришев, Мбенг.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси, Ригони.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин, Малком.

Начало — в 18:30 мск.

Коэффициент на победу «Ахмата» — 2,98, на ничью — 3,44, а на победу «Зенита» — 2,45.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь, следить за ходом встречи можно тут. 0