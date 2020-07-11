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    Дзюба, Азмун и Ракицкий не попали в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом»

    «Ахмат» — «Зенит»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 28-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 11 июля.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильи, Бериш, Раванелли, Митришев, Мбенг.

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси, Ригони.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин, Малком.

    Начало — в 18:30 мск.

    Коэффициент на победу «Ахмата» — 2,98, на ничью — 3,44, а на победу «Зенита» — 2,45.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь, следить за ходом встречи можно тут. 0

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