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    Смолевичи — Ислочь: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

    Смолевичи — Ислочь: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.07.2020)

    Футбол
    В 18:30 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Смолевичи» — «Ислочь».

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    Последний матч между собой: «Ислочь» — «Смолевичи» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Смолевичи»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Смолевичи» — «Ислочь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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