Руммениге: После завоевания дубля общественность пребывает в слишком большой эйфории

Председатель правления «Баварии»прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала «Бавария» победила «Челси» (3:0). В случае прохода в следующую стадию команде предстоит сыграть с победителем пары «Наполи» — «Барселона».

«Я не хотел бы сегодня высказываться о возможных соперниках в четвертьфинале, так как мы еще в него не вышли.

Теперь команда должна для начала восстановиться с тем, чтобы затем с большой концентрацией подойти к ответному матчу против "Челси" на "Альянц Арене" и в итоге пройти дальше.

Как и в 2013 году, мы должны двигаться вперед шаг за шагом и при этом делать это спокойно. Я считаю, что после завоевания дубля общественность пребывает в слишком большой эйфории.

Сейчас мы полностью сосредоточены на "Челси", а там посмотрим. Однако одно можно сказать с уверенностью: в четвертьфинале будут только сильные соперники», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

Матч «Бавария» — «Челси» состоится 8 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. 0