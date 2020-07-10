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    Руммениге: После завоевания дубля общественность пребывает в слишком большой эйфории

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    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Карл-Хайнц Румменигге
    Карл-Хайнц Румменигге

    В первом матче 1/8 финала «Бавария» победила «Челси» (3:0). В случае прохода в следующую стадию команде предстоит сыграть с победителем пары «Наполи» — «Барселона».

    «Я не хотел бы сегодня высказываться о возможных соперниках в четвертьфинале, так как мы еще в него не вышли.

    Теперь команда должна для начала восстановиться с тем, чтобы затем с большой концентрацией подойти к ответному матчу против "Челси" на "Альянц Арене" и в итоге пройти дальше.

    Как и в 2013 году, мы должны двигаться вперед шаг за шагом и при этом делать это спокойно. Я считаю, что после завоевания дубля общественность пребывает в слишком большой эйфории.

    Сейчас мы полностью сосредоточены на "Челси", а там посмотрим. Однако одно можно сказать с уверенностью: в четвертьфинале будут только сильные соперники», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

    Матч «Бавария» — «Челси» состоится 8 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. 0

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