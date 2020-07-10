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    • Два матча РПЛ перенесены из-за VAR
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    Два матча РПЛ перенесены из-за VAR

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    Матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены на один день.

    Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

    Вместо 15 июля оба матча пройдут 16 июля.

    Поединок в Казани начнется в 18:00 мск, встреча в Москве — в 20:30 мск.

    «Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз. Бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь», — отмечается в заявлении. 0

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