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    Реал Сосьедад — Гранада: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Реал Сосьедад — Гранада: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.07.2020)

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    В 20:30 в Примере начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Гранада».

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    Последний матч между собой: «Гранада» — «Реал Сосьедад» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Гранада»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Сосьедад» — «Гранада». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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