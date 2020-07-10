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    Реал Мадрид — Алавес: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Реал Мадрид — Алавес: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.07.2020)

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    В 23:00 в Примере начнётся матч «Реал Мадрид» — «Алавес».

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    Последний матч между собой: «Алавес» — «Реал Мадрид» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Алавес». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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