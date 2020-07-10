Нойер: «Бавария» движется в сезоне от матча к матчу

Голкипер «Баварии»назвал преждевременным обсуждение результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала «Бавария» победила «Челси» (3:0). В случае прохода в следующую стадию команде предстоит сыграть победителем пары «Наполи» — «Барселона».

«Вопрос оценки следующих возможных соперников в Лиге чемпионов в данный момент для меня не стоит. Для начала мы должны сыграть против "Челси" в ответном матче 1/8-й.

Мы думаем от матча к матчу и пока что благодаря этому нам удается очень хорошо двигаться в сезоне. Если мы выйдем в четвертьфинал, то тогда уже о "Наполи" или "Барселоне" будем думать», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

Матч «Бавария» — «Челси» состоится 8 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. 0