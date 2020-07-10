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    Мюллер: Не хочу говорить о соперниках по 1/4 финала ЛЧ из уважения к «Челси»

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    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает преждевременным обсуждение результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    В первом матче 1/8 финала «Бавария» победила «Челси» (3:0). В случае прохода в следующую стадию команде предстоит сыграть победителем пары «Наполи» — «Барселона».

    «Сначала мы должны сыграть против "Челси", и поэтому сейчас я не хочу говорить о возможных соперниках в четвертьфинале или полуфинале.

    В том числе и из уважения по отношению к "Челси". Мы еще не в Лиссабоне, нам еще не нужно играть против "Наполи" или "Барселоны". Комментирование этого я оставлю другим», — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».

    Матч «Бавария» — «Челси» состоится 8 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. 0

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