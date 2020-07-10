ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Шамиль ГазизовКрасно-белое обнуление. Федун признал, что «Спартак» уже не имеет серьезных амбиций
  • 17:55
    • Тедеско дисквалифицирован на три игры
  • 17:40
    • Хендерсон пропустит остаток сезона
  • 17:24
    • Футболист «Реала» признан лучшим игроком Ла Лиги в июне
  • 17:10
    • УНИКC и «Локомотив-Кубань» получили соперников в Еврокубке
  • 16:54
    • Два матча РПЛ перенесены из-за VAR
    Все новости спорта

    «Фулхэм» — «Кардифф Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Фулхэм — Кардифф Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Фулхэм Кардифф Сити
    В 22:15 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Фулхэм» — «Кардифф Сити».

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    Составы команд:

    «Фулхэм»: Майкл Гектор, Александр Митрович, Марек Родак, Тим Рим, Бобби Рид, Гарри Артер, Harrison Reed, Сайрус Кристи, Джо Брайан, Антони Кнокар, Joshua Onomah.

    «Кардифф Сити»: Dion Sanderson, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Уилл Волкс, Леандро Бакуна, Джо Раллс, Алекс Смитис, Каллум Патерсон, Кёртис Нельсон, Nathaniel Mendez-Laing, Жуниор Хойлетт.

    Предыдущий матч соперников: «Кардифф Сити» — «Фулхэм» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Все, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 08/07/2020 в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Уотфорд» — «Ньюкасл»
  • 1.90
  • Завтра в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как часто «Реал» сможет забивать «Алавесу»?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Наберет ли «Гранада» очки в Сан-Себастьяне?
  • «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удержит ли «Спортинг» третью позицию?
  • «Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры