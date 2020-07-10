Фулхэм — Кардифф Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.07.2020)

Составы команд:
«Фулхэм»: Майкл Гектор, Александр Митрович, Марек Родак, Тим Рим, Бобби Рид, Гарри Артер, Harrison Reed, Сайрус Кристи, Джо Брайан, Антони Кнокар, Joshua Onomah.
«Кардифф Сити»: Dion Sanderson, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Уилл Волкс, Леандро Бакуна, Джо Раллс, Алекс Смитис, Каллум Патерсон, Кёртис Нельсон, Nathaniel Mendez-Laing, Жуниор Хойлетт.
Предыдущий матч соперников: «Кардифф Сити» — «Фулхэм» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0