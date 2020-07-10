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    Фулхэм — Кардифф Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:15

    Фулхэм — Кардифф Сити (10.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Англии Фулхэм Кардифф Сити
    В 22:15 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Фулхэм» — «Кардифф Сити».

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    Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Фулхэм» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фулхэм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Фулхэм» — «Кардифф Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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