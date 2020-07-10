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    Президент «Аталанты»: Игра против ПСЖ для нас, как поход в школу

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    Президент «Аталанты» Антонио Перкасси прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, по итогам которой итальянскому клубу предстоит сыграть в четвертьфинале с ПСЖ.

    Антонио Перкасси
    Антонио Перкасси

    «Для "Аталанты" только оказаться среди восьми лучших команд Европы — уже мечта. Это исторический момент для Бергамо. ПСЖ, с которым нам предстоит сыграть, очень сильная команда. Мы будем решительны и постараемся воспользоваться своими шансами.

    Для нас это будет как поход в школу. Это будет незабываемый вечер», — приводит слова президента клуба Football Italia.

    Напомним, победитель этой пары в полуфинале турнира сыграет с лучшим в противостоянии «РБ Лейпциг» и «Атлетико».

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