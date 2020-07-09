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    Мальорка — Леванте: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Мальорка — Леванте (09.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Мальорка Леванте Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Мальорка» — «Леванте».

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    Последний матч между собой: «Леванте» — «Мальорка» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Мальорка» — «Леванте». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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