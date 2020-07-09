Лидс — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.07.2020)

Составы команд:
«Лидс»: Иллан Меслье, Luke Ayling, Бен Уайт, Лиам Купер, Стюарт Даллас, Tyler Roberts, Элдер Кошта, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд.
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Дэнни Батт, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Нэйтан Коллинз, Джеймс Макклин, Сэм Клукас, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Тайриз Кэмбелл, Сэм Воукс.
Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Сток Сити» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Лидс» со счетом 4:1. 0