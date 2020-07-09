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    «Лидс» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лидс — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Сток Сити
    В 19:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Лидс» — «Сток Сити».

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    Составы команд:

    «Лидс»: Иллан Меслье, Luke Ayling, Бен Уайт, Лиам Купер, Стюарт Даллас, Tyler Roberts, Элдер Кошта, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд.

    «Сток Сити»: Джек Батлэнд, Дэнни Батт, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Нэйтан Коллинз, Джеймс Макклин, Сэм Клукас, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Тайриз Кэмбелл, Сэм Воукс.

    Предыдущий матч соперников: «Лидс» — «Сток Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Лидс» со счетом 4:1. 0

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