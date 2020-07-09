ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Локомотив»Старые песни о главном. «Спартак» опять винит судейство, а «Локо» буксует
  • 10:17
    • Павлюченко попал в топ-10 лучших нападающих «Тоттенхэма»
  • 07:17
    • ЦСКА и «Сан-Лоренсо» согласовали трансфер Гайча
  • 07:00
    • «Ростов» подписал игрока сборной Японии
  • 00:54
    • Гол Суареса принес «Барселоне» победу в каталонском дерби
  • 23:33
    • Федун: Тедеско продолжит работу со «Спартаком» в следующем сезоне
    Все новости спорта

    Лидс — Сток Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Лидс — Сток Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Сток Сити
    В 19:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Лидс» — «Сток Сити».

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Лидс» — «Сток Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Лидс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лидс» — «Сток Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Все, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Лидс» — «Сток Сити»
  • 2.45
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» поедет в Казань за очками
  • «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Приблизится ли «МЮ» вплотную к «Лестеру»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Справится ли «Тоттенхэм» с одним из аутсайдеров АПЛ?
  • «Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Смолевичи — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры