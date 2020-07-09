Кирьяков: Тедеско «поплыл», это очевидно

Экс-нападающий сборной Россиипрокомментировал удаление главного тренераво время матча 27-го тура РПЛ с(1:1).

«Удаление Тедеско абсолютно справедливо. Если бы он такое сказал судье в Германии, его бы дисквалифицировали игр на пять. Это очевидно читалось по губам. Я понял это слово. Что это за ругательство? Я не буду заниматься провокациями, но на матерном немецком языке это одно из самых обидных и жестких слов. Тедеско несколько раз его повторил.

Тедеско "поплыл". Это очевидно. Я могу его понять: эмоции, нервы, давление... Он въехал в Россию на белом коне. Стал тренировать один из сильнейших клубов с большими традициями.

Тедеско думал, что в ближайшее время сделает "Спартак" лучшим в России, но по ходу сезона понял, что здесь не все так просто, как ему казалось после Бундеслиги. И наверное, это сыграло с ним злую шутку. Он не смог перестроиться на российские реалии», — приводит слова Кирьякова «Спорт день за днем». 0