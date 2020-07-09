Гайч: Хочу остаться в «Сан-Лоренсо», несмотря на желание клуба отправить меня в Россию

Нападающий «Сан-Лоренсо»заявил, что не собирается переезжать в Россию.

«Я хочу остаться в "Сан-Лоренсо", несмотря на желание клуба отправить меня в Россию.

Хочу остаться здесь и продолжать выступать за клуб, в котором я сформировался, который я люблю.

Уже высказал своё мнение руководству. Надеюсь, оно меня услышит», — приводит слова Гайча Varsky Sports.

Ранее сообщалось, что аргентинцы согласились продать форварда в ЦСКА за 8,5 млн евро. За эту сумму столичный клуб приобретёт 80% прав на футболиста.

В текущем сезоне нападающий забил пять голов в 13 матчах во всех турнирах. 0