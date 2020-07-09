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    Гайч: Хочу остаться в «Сан-Лоренсо», несмотря на желание клуба отправить меня в Россию

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    Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заявил, что не собирается переезжать в Россию.

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    «Я хочу остаться в "Сан-Лоренсо", несмотря на желание клуба отправить меня в Россию.

    Хочу остаться здесь и продолжать выступать за клуб, в котором я сформировался, который я люблю.

    Уже высказал своё мнение руководству. Надеюсь, оно меня услышит», — приводит слова Гайча Varsky Sports.

    Ранее сообщалось, что аргентинцы согласились продать форварда в ЦСКА за 8,5 млн евро. За эту сумму столичный клуб приобретёт 80% прав на футболиста.

    В текущем сезоне нападающий забил пять голов в 13 матчах во всех турнирах. 0

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