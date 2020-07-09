Эвертон — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.07.2020)

Составы команд:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Шеймус Коулман, Алекс Айуоби, Андре Гомеш, Том Дэвис, Anthony Gordon, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.
«Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Кайл Уолкер-Питерс, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Дэнни Ингс, Че Адамс.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Эвертон» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 2:1. 0