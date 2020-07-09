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    «Борнмут» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.07.2020)

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Борнмут» — «Тоттенхэм».

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    Составы команд:

    «Борнмут»: Арон Ремсдейл, Натан Аке, Адам Смит, Диего Рико, Lloyd Kelly, Дэн Гослинг, Хефферсон Лерма, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс, Джошуа Кинг, Каллум Уилсон.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Гарри Кейн, Эрик Ламела, Стивен Бергвейн.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Борнмут» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 2:1. 0

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