Борнмут — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.07.2020)

Составы команд:
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Натан Аке, Адам Смит, Диего Рико, Lloyd Kelly, Дэн Гослинг, Хефферсон Лерма, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс, Джошуа Кинг, Каллум Уилсон.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Гарри Кейн, Эрик Ламела, Стивен Бергвейн.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Борнмут» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 2:1. 0