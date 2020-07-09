Борнмут — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.07.2020)

«Краснодар» поедет в Казань за очками «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки 2.12

Приблизится ли «МЮ» вплотную к «Лестеру»? «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки 3.50