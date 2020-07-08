Зенит — Сочи (08.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 18:00 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Зенит» занимает 1 место с 62 очками, «Сочи» — 11 место с 30 очками.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Сочи» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сочи»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Зенит» — «Сочи». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0