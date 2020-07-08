Вест Хэм — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Андрей Ярмоленко, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.
«Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эрик Питерс, Ник Поуп, Матей Выдра.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Вест Хэм» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 1:0. 0