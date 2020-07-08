Вест Бромвич — Дерби Каунти. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Камил Гросицки, Конор Таунсенд, Чарльз Остин, Ромен Сойерс, Dara O'Shea, Грэйди Диангана.
«Дерби Каунти»: C.Forsyth, Грэм Шинни, Бен Хамер, Мэттью Кларк, Джордж Эванс, Chris Martin, Duane Holmes, Уэйн Руни, Джейден Богл, Louie Sibley, Max Bird.
Предыдущий матч соперников: «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 1:0. 0