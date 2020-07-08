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    «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Бромвич — Дерби Каунти. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Вест Бромвич
    В 19:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти».

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    Составы команд:

    «Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Камил Гросицки, Конор Таунсенд, Чарльз Остин, Ромен Сойерс, Dara O'Shea, Грэйди Диангана.

    «Дерби Каунти»: C.Forsyth, Грэм Шинни, Бен Хамер, Мэттью Кларк, Джордж Эванс, Chris Martin, Duane Holmes, Уэйн Руни, Джейден Богл, Louie Sibley, Max Bird.

    Предыдущий матч соперников: «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 1:0. 0

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