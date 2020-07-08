Тедеско шокирован судейством в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака»заявил, что он шокирован судейством в матче со столичным

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тедеско был удален в первом тайме встречи.

«До последнего момента я не был уверен, следует ли мне идти на пресс-конференцию, но пришел сюда из уважения к вам.

Я шокирован сегодняшним матчем, я уважаю работу судей, она непростая. Но хотел бы, чтобы они уважали и нашу работу.

Сегодня мы играли молодыми ребятами в составе с "Локомотивом", с командой, которая бьется за Лигу чемпионов.

В который раз со стороны судей принимаются к нам странные решения. Я не оспариваю факт пенальти, но в эпизоде до этого Умяров не нарушал правила на Жоао Марио.

Тот эпизод привел к пенальти. Не первый раз против нас творится такое. Это убивает. Почему не обратиться к VAR?.

Не знаю, что говорить ребятам в раздевалке, они подавлены. Они завоевали одно очко и расстроены, что завоевали лишь одно очко.

Они сегодня заслужили большего. Но всегда принимаются решения против нас и не только в этом матче», — цитирует Тедеско «Р-Спорт». 0