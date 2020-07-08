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    Спартак — Локомотив: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Спартак — Локомотив (08.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 20:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Спартак» — «Локомотив».

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    Последний матч между собой: «Спартак» — «Локомотив» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Спартак» — «Локомотив». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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