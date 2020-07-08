Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

Составы команд:
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Jack O'Connell, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Билли Шарп.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Рауль Хименес, Диогу Жота, Адама Траоре.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0