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    Семин: Алексей Миранчук может играть в любой европейской команде

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    Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике «железнодорожников» Алексее Миранчуке.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «По поводу трансфера Миранчука никто ко мне не обращался. Он может играть в любой европейской команде, и цена его больше, чем та, которую называют. Он ничем не хуже Хаверца из Байера», — сказал Семин в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

    Ранее СМИ сообщали, что «Милан» хотел арендовать Миранчука до конца текущего сезона за три миллиона евро, а затем выкупить за 15 миллионов.

    Отметим, что контракт 24-летнего игрока рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Миранчук провел 28 матчей, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. 0

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