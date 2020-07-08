Семин: Алексей Миранчук может играть в любой европейской команде

Экс-наставник московскогоподелился мнением о полузащитнике «железнодорожников»

«По поводу трансфера Миранчука никто ко мне не обращался. Он может играть в любой европейской команде, и цена его больше, чем та, которую называют. Он ничем не хуже Хаверца из Байера», — сказал Семин в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее СМИ сообщали, что «Милан» хотел арендовать Миранчука до конца текущего сезона за три миллиона евро, а затем выкупить за 15 миллионов.

Отметим, что контракт 24-летнего игрока рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Миранчук провел 28 матчей, забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. 0