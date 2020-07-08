Сарри: «Ювентуса» не было на поле минут 15

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:4) в 31-м туре Серии А.

«Первые 60 минут в нашем исполнении были мирового класса. Мы все контролировали. Мы забили 2 мяча, а потом попросту выключились из игры. Нас не было на поле минут 15. Невозможно найти причины, это необъяснимо.

На футболистов будто что-то нашло, некое помутнение. Подобные провалы приключаются и у других. Много игр в короткие сроки, возможно, стоит искать причину в этом. Нам надо извлечь урок и отталкиваться от позитивных отрезков», — сказал Сарри Football Italia.

«Ювентус» проиграл впервые после серии из семи побед подряд, команда продолжает лидировать в чемпионате. «Милан» пока идет пятым. 0