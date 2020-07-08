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    Сарри: «Ювентуса» не было на поле минут 15

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Милана» (2:4) в 31-м туре Серии А.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Первые 60 минут в нашем исполнении были мирового класса. Мы все контролировали. Мы забили 2 мяча, а потом попросту выключились из игры. Нас не было на поле минут 15. Невозможно найти причины, это необъяснимо.

    На футболистов будто что-то нашло, некое помутнение. Подобные провалы приключаются и у других. Много игр в короткие сроки, возможно, стоит искать причину в этом. Нам надо извлечь урок и отталкиваться от позитивных отрезков», — сказал Сарри Football Italia.

    «Ювентус» проиграл впервые после серии из семи побед подряд, команда продолжает лидировать в чемпионате. «Милан» пока идет пятым. 0

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