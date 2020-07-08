Миллуолл — Мидлсбро. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

Составы команд:
«Миллуолл»: Бартош Бьялковски, Шон Хатчинсон, Малон Ромео, Алекс Пирс, Мюррей Уоллес, Джейк Купер, Шон Уильямс, Бен Томпсон, Джед Уоллес, Мэтт Смит, Райан Вудс.
«Мидлсбро»: Dejan Stojanovic, George Friend, Райан Шоттон, Dael Fry, Djed Spence, Джонатан Хаусон, Патрик Макнейр, Марвин Джонсон, Джордж Сэвилл, Бритт Ассомбалонга, Эшли Флетчер.
Предыдущий матч соперников: «Мидлсбро» — «Миллуолл» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0