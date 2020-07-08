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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

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    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Phil Foden.

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Fabian Schaer, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Дэнни Роуз, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Валентин Лацаро, Набиль Бенталеб, Жоэлинтон.

    Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:1. 0

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