Манчестер Сити — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.07.2020)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Phil Foden.
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Fabian Schaer, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Дэнни Роуз, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Валентин Лацаро, Набиль Бенталеб, Жоэлинтон.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:1. 0